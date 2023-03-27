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В МЗС відповіли на заяви ООН щодо "дискримінаційного характеру" обшуків у церквах УПЦ МП
Управління Верховного комісара ООН з прав людини вважає, що обшуки в будівлях УПЦ МП можуть мати "дискримінаційний характер". У Міністерстві закордонних справ закликали утриматися від незбалансованих оцінок.
Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко.
"Україна – демократична держава, в якій ґарантується свобода віросповідання. Водночас свобода не тотожна праву займатися діяльністю, яка підриває національну безпеку", - зауважив він.
Також Ніколенко закликав управління Верховного комісара ООН з прав людини утримуватися від незбалансованих політичних оцінок, а базувати свої доповіді на фактах.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, 1 грудня, РНБО доручила Кабміну у двомісячний строк внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт щодо унеможливлення діяльності в Україні УПЦ МП. А наприкінці грудня минулого року КС визнав конституційним закон, що зобов'язує УПЦ МП вказувати свою приналежність до МП.
СБУ провела вже серію обшуків у храмах УПЦ (МП) і кожного разу виявлялося, що богослужителі підтримують російську агресію та сприяють поширенню тез пропаганди серед парафіян.