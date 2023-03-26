В Україну приїхав посол доброї волі ООН, актор Орландо Блум (ФОТО)

Голлівудський актор, відомий за фільмом "Пірати Карибського моря", посол доброї волі дитячого фонду ЮНІСЕФ ООН Орландо Блум приїхав в Україну, де зустрівся з дітьми. Про це 26 березня у Facebook повідомила пресслужба UNICEF Ukraine.

Уточнюємо, що Блум приїхав до України вперше після поїздки з 2016 року.

"З того часу, як я був тут, я навіть не міг уявити, що війна може поширитися на всю країну. Але сьогодні мені вдалося почути дитячий сміх у дитячій точці "Спільно", де діти можуть грати, вчитися та отримують психосоціальну підтримку", - написав він у своєму Instagram.

Актор підкреслив, що слово "Спільно" українською мовою означає "разом" (Spilno means 'together'), і таких центрів в країні понад 180.

"Той, який я відвідав сьогодні, відкритий під землею на станції метро заради безпеки дітей. На кілька годин щодня батьки можуть залишити тут своїх маленьких дітей та дати їм відчуття нормальності, мати можливість пограти в ігри та просто побути дітьми. Тут також багато приладдя для мистецтва та рукоділля, щоб діти могли творчо виражати себе, подалі від тиску, що наростає у зоні бойових дій. Дітям в Україні потрібно повернути дитинство", — резюмував посол доброї волі.

Нагадаємо, у квітні 2022 року в Україну приїхала американська актриса та посол доброї волі ООН Анджеліна Джолі. Тоді вона також зайшла до кав'ярені мережі "Львівські круасани". Після цього заклад різко збільшив продажі — на 20% за два дні.