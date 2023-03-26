В Украину приехал посол доброй воли ООН, актер Орландо Блум (ФОТО)

Голливудский актер, известный по фильму "Пираты Карибского моря", посол доброй воли детского фонда ЮНИСЕФ ООН Орландо Блум приехал в Украину, где встретился с детьми. Об этом 26 марта в Facebook сообщила пресс-служба UNICEF Ukraine.

Уточняем, что Блум приехал в Украину впервые после поездки с 2016 года.

"С тех пор как я был здесь, я даже не мог представить, что война может распространиться на всю страну. Но сегодня мне удалось услышать детский смех в детской точке "Спільно", где дети могут играть, учиться и получают психосоциальную поддержку", - написал он в своем Instagram.

Актер подчеркнул, что слово "Спільно" на украинском языке означает "вместе" (Spilno means 'together'), и таких центров в стране более 180.

"Тот, который я посетил сегодня, открыт под землей на станции метро ради безопасности детей. На несколько часов ежедневно родители могут оставить здесь своих маленьких детей и дать им ощущение нормальности, иметь возможность поиграть в игры и просто побыть детьми. Здесь также много принадлежностей искусства и рукоделия, чтобы дети могли творчески выражать себя, подальше от нарастающего давления в зоне боевых действий. Детям в Украине нужно вернуть детство", — резюмировал посол доброй воли.

Напомним, в апреле 2022 года в Украину приехала американская актриса и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли. Тогда она также зашла в кафе сети "Львовские круассаны". После этого заведение резко увеличило продажи — на 20% за два дня.