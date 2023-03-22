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Вселенский патриарх: РПЦ несет ответственность вместе с руководством России за войну против Украины
Духовный лидер православных христиан мира Вселенский патриарх Варфоломей заявил, что Русская православная церковь (РПЦ) разделила ответственность за войну России против Украины. Об этом сообщило агентство Reuters.
В то же время он заметил, что готов помочь в послевоенном "духовном возрождении" России.
"Церковь и государственное руководство в России сотрудничали в преступлении агрессии и разделили ответственность за совершенные преступления, например похищение украинских детей", — заявил Варфоломей.
Он также считает, что российские власти используют церковь как "инструмент для достижения своих стратегических целей".Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Церковь и государственное руководство России сотрудничали в преступлении агрессии и разделили ответственность за следующие преступления, такие как шокирующее похищение украинских детей. Наш межрелигиозный диалог должен быть сосредоточен на способах противостояния и нейтрализации способности руководства Московского патриархата подрывать единство и богословски узаконивать", - заявил Варфоломей.
Напомним, что Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести заявила о наличии церковно-канонической связи Украинской православной церкви (Московского патриархата) с Русской православной церковью. При этом в УПЦ (МП) утверждают, что являются "самостоятельной и независимой организацией в своем управлении и устройстве".