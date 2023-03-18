Остаться в Киево-Печерской лавре смогут те монахи, которые перейдут в ПЦУ - Епифаний

Предстоятель Православной церкви Украины и руководитель созданного в ее структуре мужского монастыря "Киево-Печерская лавра" Епифаний заявляет, что продолжить служение в лавре, на территории которой сейчас фактически действует только монастырь Украинской православной церкви, по окончании срока ее аренды объекта, смогут те монахи, которые перейдут в ПЦУ.

"Как священноархимандрит я свидетельствую братии, что все из вас, кто последуют требованиям канонов и Томоса, отвергнут беззаконные власти Москвы, продолжат свое служение в Лавре. Все свои возможности и авторитет мы будем использовать для того, чтобы защитить вас от запугиваний со стороны прежнего руководителя лавры", - говорится в его обращении к братии лавры.

Епифаний подчеркнул, что ни в коем случае речь не идет о закрытии монастыря, прекращении в нем молитвы, богослужений и монашеской жизни, и нынешнюю ситуацию не следует воспринимать как гонение на церковь как таковую.

"Сравнение нынешних событий с прошлыми гонениями коммунистической власти на Церковь в целом и двукратным закрытием монастыря в частности – безосновательная манипуляция. Особенно цинично она звучит из уст иерарха, тесно связанного с Компартией и даже пытавшегося от нее выдвигаться на выборную должность", - заявил руководитель ПЦУ.

Он указал, что основывая монастырь в составе ПЦУ, ее синод одновременно обратился в Кабинет министров с просьбой предоставить помещения в лавре для монашеской жизни и богослужений, и эта просьба остается актуальной.

Епифаний призвал братию Киево-Печерской лавры содействовать "процессу освобождения от московского ига", указав, что руководство УПЦ во главе с митрополитом Онуфрием так и не прекратило подчинение Московскому патриархату, "десятилетиями обманывая" украинских верующих.

Как отметил глава ПЦУ, Русская православная церковь ныне полностью находится под контролем Кремля и используется как орудие гибридной агрессии против Украины, а Киево-Печерская лавра при руководстве митрополита Павла "превратилась в центр пропаганды идеологии "русского мира".

"Лавра не должна быть инструментом борьбы против Украины, но наоборот – местом молитвы, благочестивой монашеской жизни в духе отцов и подвижников прошлого... Наши сердца открыты для единения. Как священноархимандрит я свидетельствую свое уважение к настоящим благочестивым традициям жизни лавры, ее богослужебным особенностям... ко всем, кто не разделяет идеологию "русского мира" и те искажения, которые она вносит в церковную жизнь", - указал он.

Кроме этого, Епифаний сообщил, что богослужебным языком Киево-Печерской лавры под юрисдикцией ПЦУ будет древнеславянский совместно с современным украинским.

Управлять текущими делами обители, по его словам, будут те из братии, "кто знает традиции и жизнь монастыря, имеет соответствующие способности и не запятнал себя преданностью "русскому миру". При этом предстоятель ПЦУ выразил надежду на принятие Верховной Радой закона, запрещающего влияние РПЦ на украинскую церковную жизнь.

"Московская духовная власть в Украине неканоническая, и все видят, как Кремль использует ее против украинского народа... Юрисдикция Московского патриархата в Украине не имеет ни канонической, ни моральной перспективы. Надеюсь, что вскоре окончательный запрет Москве влиять на украинскую церковную жизнь будет подтвержден и государственным законом", - заявил он.

Напомним также, что на днях министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что покинуть территорию Киево-Печерской лавры в первую очередь должны ее наместник Павел и управляющий делами УПЦ Антоний.

Ранее Минкультом было опубликовано предупреждение, согласно которому с 29 марта национальный заповедник "Киево-Печерская" расторгает договор аренды с действующим монастырем в составе УПЦ из-за выявленных нарушений пользования, и тот должен освободить здания и сооружения лавры, являющиеся государственной собственностью. Как стало известно, на территории лавры обнаружили 36 незаконно построенных объектов.