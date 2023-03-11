В Киево-Печерской лавре проведут ревизию мощей святых, - Ткаченко

Министерство культуры и информационной политики анонсировало проведение ревизии для оценки состояния движимого имущества Киево-Печерской лавры. В частности, проверят мощи святых и музейные экспонаты.

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Об этом сообщил глава Минкульта Александр Ткаченко в эфире телемарафона.

"Помимо недвижимого имущества там еще есть музейные экспонаты, а именно более 800 экземпляров, в частности, мощи святых, которые были переданы монахам, и в отношении них будет отдельная ревизия", - сказал министр.

За перемещение имущества Киево-Печерской лавры предусмотрена уголовная ответственность. В Минкульте подчеркивают, что соответствующее законодательство распространяется и на мощи или музейные экспонаты.

"Последняя ревизия была в 2018 году, и все объекты есть в перечне. И любой шаг, который смогут осуществить представители УПЦ МП в отношении движимого имущества и собственно музейных экспонатов, будет зафиксирован, и у них будет уголовная ответственность", — подчеркнул министр.

Напомним, что еще в декабре 2022 года Киево-Печерскую лавру зарегистрировали как монастырь Православной церкви Украины. На Рождество по григорианскому календарю митрополит ПЦУ Эпифаний провел в Лавре первое богослужение.

Впоследствии стало известно, что Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" с 29 марта разорвет договор об аренде зданий и имущества с УПЦ МП. Соответствующее предупреждение подписал и. о. генерального директора Нацзаповедника Александр Рудник.