В Києво-Печерській лаврі проведуть ревізію мощей святих, — Ткаченко

Міністерство культури та інформаційної політики України анонсувало проведення ревізії для оцінки стану рухомого майна Києво-Печерської лаври. Зокрема, перевірять мощі святих та музейні експонати.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр та ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Про це повідомив голова Мінкульту Олександр Ткаченко в ефірі телемарафону.

"Окрім нерухомого майна, там ще є музейні експонати, а саме понад 800 екземплярів, зокрема, мощі святих, які були передані монахам, і щодо них буде окрема ревізія", - сказав міністр.

За переміщення майна Києво-Печерської лаври передбачена кримінальна відповідальність. В Мінкульті підкреслюють, що відповідне законодавство поширюється і на мощі чи музейні експонати.

"Остання ревізія була у 2018 році, і всі об'єкти є у переліку. І будь-який крок, який зможуть здійснити представники УПЦ МП стосовно рухомого майна і власне музейних експонатів, буде зафіксований, і вони матимуть кримінальну відповідальність", — підкреслив міністр.

Нагадаємо, що ще в грудні 2022 року Києво-Печерську лавру зареєстрували як монастир Православної церкви України. На Різдво за григоріанським календарем митрополит ПЦУ Епіфаній провів у Лаврі перше богослужіння.

Згодом стало відомо, що Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" з 29 березня розірве договір про оренду будівель і майна з УПЦ МП. Відповідне попередження підписав в. о. генерального директора Нацзаповідника Олександр Рудник.