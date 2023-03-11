На території Києво-Печерської лаври виявили 36 незаконних новобудов — ЗМІ

Державна аудиторська служба України провела перевірку Національного заповідника "Києво-Печерська лавра". За результатами виявили незаконні передачі у користування пам’яток культурної спадщини та 36 незаконних новобудов.

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Про це повідомило видання LB.ua з посиланням на власні джерела.

Всі незаконні новобудови не мають відношення до побуту священнослужителів, а, навпаки, мають комерційне або господарське значення. Крім будівництва, керівництво чоловічого монастиря УПЦ МП, що розташовувався території Києво-Печерської лаври, також займалося знесенням.

Зокрема, представники УПЦ МП знищили старовинну огорожу на вул. Ближньопечерській, яка є архітектурною пам’яткою.

В ході перевірки, яка тривала з 1 січня 2018 року по 30 вересня 2022-го, аудитори виявили факти незаконної передачі пам’яток культурної спадщини у користування Київській метрополії, Приватній академії та Академії УПЦ.

Нагадаємо, що ще в грудні 2022 року Києво-Печерську лавру зареєстрували як монастир ПЦУ. На Різдво за григоріанським календарем митрополит Православної церкви України Епіфаній провів у Лаврі перше богослужіння.

Згодом стало відомо, що Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" з 29 березня розірве договір про оренду будівель і майна з УПЦ МП. Відповідне попередження підписав в. о. генерального директора Нацзаповідника Олександр Рудник.