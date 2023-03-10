Києво-Печерська лавра розриває договір про оренду із УПЦ МП

Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" із 29 березня розірве договір про оренду будівель і майна з УПЦ МП. Відповідне попередження в. о. генерального директора Нацзаповідника Олександра Рудника оприлюднила пресслужба монастиря.

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У документі зазначається, що рішення прийнято на підставі висновків міжвідомчої робочої групи, а також листа Міністерства культури та інформаційної політики від 9 березня.

У Лаврі, яка є власністю держави, просять УПЦ МП до 14 березня надати список представників від монастиря у кількості двох-трьох осіб "для включення до складу комісії з приймання-передачі державного майна, що буде утворена за наказом органу управління державною установою".

Попередження очільника Нацзаповідника "Києво-Печерська лавра" щодо розриву договору з УПЦ МП (сторінка 1). Фото: lavra.ua

Попередження очільника Нацзаповідника "Києво-Печерська лавра" щодо розриву договору з УПЦ МП (сторінка 2). Фото: lavra.ua

Нагадаємо, що на початку січня Успенський собор та Трапезну церкву Києво-Печерської лаври, які орендувала УПЦ МП, повернули державі. Рішення ухвалила комісія, яка займалася інвентаризацією майна та оглядала будівлі. На Різдво митрополит Православної церкви України Епіфаній провів у Лаврі перше богослужіння.

Ще в грудні 2022 року Києво-Печерську лавру зареєстрували як монастир ПЦУ.