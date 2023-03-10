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Киево-Печерская лавра расторгает договор об аренде с УПЦ МП
Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" с 29 марта разорвет договор об аренде зданий и имущества с УПЦ МП. Соответствующее предупреждение и. о. генерального директора Нацзаповедника Александра Рудника обнародовала пресс-служба монастыря.
В документе говорится, что решение принято на основании выводов межведомственной рабочей группы, а также письма Министерства культуры и информационной политики от 9 марта.
В Лавре, которая является собственностью государства, просят УПЦ МП до 14 марта предоставить список представителей от монастыря в количестве двух-трех человек "для включения в состав комиссии по приему-передаче государственного имущества, которая будет образована по приказу органа управления государственным учреждением".
Напомним, что в начале января Успенский собор и Трапезную церковь Киево-Печерской лавры, которые арендовала ПЦ МП, вернули государству. Решение приняла комиссия, которая занималась инвентаризацией имущества и осматривала здания. На Рождество митрополит Православной церкви Украины Епифаний провел в Лавре первое богослужение.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Еще в декабре 2022 года Киево-Печерскую лавру зарегистрировали как монастырь ПЦУ.