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На территории Киево-Печерской лавры обнаружили 36 незаконных новостроек - СМИ
Государственная аудиторская служба Украины провела проверку Национального заповедника "Киево-Печерская лавра". По результатам выявили незаконные передачи в пользование памятниками культурного наследия и 36 незаконных новостроек.
Об этом сообщило издание LB.ua со ссылкой на собственные источники.
Все незаконные новостройки не имеют отношения к быту священнослужителей, а, напротив, имеют коммерческое или хозяйственное значение. Кроме строительства, руководство мужского монастыря УПЦ МП, находящегося на территории Киево-Печерской лавры, также занималось сносом.
В частности, представители УПЦ МП уничтожили старинное ограждение на ул. Ближнепечерская, которое является архитектурным памятником.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В ходе проверки, которая длилась с 1 января 2018 года по 30 сентября 2022 года, аудиторы обнаружили факты незаконной передачи памятников культурного наследия в пользование Киевской метрополии, частной академии и академии УПЦ.
Напомним, что еще в декабре 2022 года Киево-Печерскую лавру зарегистрировали как монастырь ПЦУ. На Рождество по григорианскому календарю митрополит Православной церкви Украины Эпифаний провел в Лавре первое богослужение.
Впоследствии стало известно, что Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" с 29 марта разорвет договор об аренде зданий и имущества с УПЦ МП. Соответствующее предупреждение подписал и. о. генерального директора Нацзаповедника Александра Рудника.