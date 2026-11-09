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Идея Зеленского с бесплатным проездом в Киеве угрожает упадком отрасли

автобус
ОО "Пассажиры Киева" выступает против бесплатного транспорта в столице из-за риска упадка отрасли / Киевпастранс

Общественная организация "Пассажиры Киева" критически оценила поручение президента Владимира Зеленского правительства о введении бесплатного проезда в общественном транспорте столицы из-за риска упадка отрасли.

Как пишет Dilo, об этом говорится в заявлении организации.

В ОО "Пассажиры Киева" обращают внимание на главный вопрос, а именно кто будет доплачивать за "бесплатность" транспорта, как это предлагает Зеленский?

Ведь введение бесплатного проезда во всех коммунальных автобусах, троллейбусах и трамваях Киева потребует около 2,2 млрд грн бюджетной компенсации в год. Ежемесячные расходы могут составить примерно 180 млн. грн.

При этом за прошлый год "Киевпасстранс" и метрополитен получили по 1,5 млрд грн выручки от билетов. Еще 12 млрд грн составили совокупно дотации из бюджета города.

"И это лишь поддержка штанов. Эти цифры точно не о развитии общественного транспорта", - подчеркивают активисты.

По их словам, пример Харькова с бесплатным проездом достигается тем, что коммунальные предприятия "банально не платят за потребленную электроэнергию".

"Транспортная услуга не может быть бесплатной, если мы хотим развития, а не дальнейшего упадка системы общественного транспорта", - подчеркнули в ОО "Пассажиры Киева".

Там добавили, что для того, чтобы расходы пассажиров на проезд были адекватными и в условиях транспортных проблем по этому поводу было меньше критики, мэр столицы Виталий Кличко и КГГА имели еще летом возможность ввести нормальное тарифное меню по европейскому принципу.

Тогда ОО "Пассажиры Киева" предлагало сделать выгодным месячный проездной за 1000 грн. Но в КГГА решили установить неадекватную цену в 3680 грн – из-за этого проездной входит в ТОП-10 самых дорогих среди европейских столиц.

Что известно об инициативе

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру предоставить программу бесплатного проезда в городском наземном транспорте Киева. Также доверенность предусматривает обеспечение достаточного резерва автобусов для столицы.

Инициатива связана с необходимостью обеспечить транспортное сообщение города в случае перебоев в работе метро и ограничений движения через Днепр.

В то же время мэр столицы Виталий Кличко раскритиковал инициативу Зеленского по бесплатному проезду в наземном транспорте Киева. По его словам, главная проблема сейчас - не в оплате проезда, а в нехватке водителей и автобусов, ведь для полноценной замены метро понадобилось бы более тысячи автобусов.

Автор:
Светлана Манько

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