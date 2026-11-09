Ідея Зеленського з безкоштовним проїздом у Києві загрожує занепадом галузі

Громадська організація "Пасажири Києва" критично оцінила доручення президента Володимира Зеленського уряду щодо запровадження безкоштовного проїзду у громадському транспорті столиці через ризик занепаду галузі.

Як пише Dilo, про це йдеться у заяві організації.

У ГО "Пасажири Києва" звертають увагу на головне питання, а саме, хто буде доплачувати за "безкоштовність" транспорту, як це пропонує Зеленський?

Адже запровадження безкоштовного проїзду в усіх комунальних автобусах, тролейбусах і трамваях Києва потребуватиме близько 2,2 млрд грн бюджетної компенсації на рік. Щомісячні витрати можуть становити приблизно 180 млн грн.

При цьому за минулий рік "Київпастранс" і метрополітен отримали по 1,5 млрд грн виручки від квитків. Ще 12 млрд грн склали сукупно дотації з бюджету міста.

"І це лише підтримка штанів. Ці цифри точно не про розвиток громадського транспорту", - наголошують активісти.

За їхніми словами, приклад Харкова з безкоштовним проїздом досягається тим, що комунальні підприємства "банально не платять за спожиту електроенергію".

"Транспортна послуга не може бути безкоштовною, якщо ми хочемо розвитку, а не подальшого занепаду системи громадського транспорту", - підкреслили в ГО "Пасажири Києва".

Там додали, що для того, щоб витрати пасажирів на проїзд були адекватними і в умовах транспортних проблем щодо цього було менше критики, то мер столиці Віталій Кличко та КМДА мали ще влітку можливість запровадити нормальне тарифне меню за європейським принципом.

Тоді ГО "Пасажири Києва" пропонувала зробити вигідним місячний проїзний за 1000 грн. Але в КМДА вирішили встановити неадекватну ціну в 3680 грн - через це проїзний входить в ТОП-10 найдорожчих серед європейських столиць.

Що відомо про ініціативу

Раніше президент України Володимир Зеленський доручив прем'єр-міністру представити програму безкоштовного проїзду в міському наземному транспорті Києва. Також доручення передбачає забезпечення достатнього резерву автобусів для столиці.

Ініціатива пов'язана з необхідністю забезпечити транспортне сполучення міста в разі перебоїв у роботі метро та обмежень руху через Дніпро.

Натомість мер столиці Віталій Кличко розкритикував ініціативу Зеленського щодо безкоштовного проїзду в наземному транспорті Києва. За його словами, головна проблема зараз - не в оплаті проїзду, а в нестачі водіїв і автобусів, адже для повноцінної заміни метро знадобилося б понад тисячу автобусів.