Суд обязал снести "Храм-МАФ" возле Десятинной церкви в Киеве

Суд обязал освободить участок Национального музея истории Украины в Киеве от незаконно построенной часовни УПЦ МП, известной как "Храм-МАФ".

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Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

"Иск Музея удовлетворен. Размещение этого сооружения на земельном участке музея противоречит его целевому использованию", - отметил он.

По его словам, "Храм-МАФ" находится в буферной зоне памятников ЮНЕСКО, где запрещено новое строительство, а также нарушает ансамбль исторического археологического комплекса Десятинная церковь.

Ранее министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявлял, что здание часовни, так называемая церковь Десятинного Храма Пресвятой Богородицы известна как "Храм-МАФ", незаконно расположенная на территории Национального музея истории Украины, должна быть демонтирована и это однозначная позиция Минкульта.