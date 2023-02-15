Суд зобов’язав знести "Храм-МАФ" біля Десятинної церкви у Києві

Суд зобов’язав звільнити ділянку Національного музею історії України у Києві від незаконно збудованої каплиці УПЦ МП, відомої як "Храм-МАФ".

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Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

"Позов Музею задоволено. Розміщення цієї споруди на земельній ділянці музею суперечить її цільовому використанню", - зазначив він.

За його словами, "Храм-МАФ" знаходиться в буферній зоні пам’яток ЮНЕСКО, де заборонене нове будівництво, а також порушує ансамбль історичного археологічного комплексу "Десятинна церква".

Раніше міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявляв, що будівля каплиці, так звана церква Десятинного Храму Пресвятої Богородиці відомо як "Храм-МАФ", яка незаконно розташована на території Національного музею історії України, має бути демонтована і це — однозначна позиція Мінкульту.