"Храм-МАФ" біля Десятинної церкви має бути демонтований — Мінкульт

Будівля каплиці, так звана церква Десятинного Храму Пресвятої Богородиці відомо як "Храм-МАФ", яка незаконно розташована на території Національного музею історії України, має бути демонтована і це — однозначна позиція Мінкульту.

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Про це заявив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

Будівля була самочинно зведена Релігійною громадою Української православної церкви Московського патріархату.

Ткаченко нагадав, що самовільне захоплення ділянки почалося 2008 року. Спочатку споруда мала вигляд трьох зблокованих кіосків. У 2012 році незаконне будівництво намагалися "узаконити".

"Жодних дозволів на будівництво, як і на використання земельної ділянки, зазначена релігійна організація ніколи не отримувала. Сама будівля споруджена без затвердженого проєкту, без отримання дозволів на будівництво. В експлуатацію будівля у встановленому порядку не введена", — зауважив міністр.

Розгляд справи щодо знесення церковного МАФ триває з 20 липня 2020 року, коли до суду звернувся Національний музей історії України. Розміщення цієї споруди на земельній ділянці музею суперечить її цільовому використанню, що порушує вимоги пункту "а" частини 1 ст. 91 Земельного кодексу.

Ткаченко уточнив, що Міністерство культури та інформаційної політики України залучене до справи як третя сторона та сприяє цьому процесу.

"Наразі експертиза вже завершена, а наступне судове засідання призначене вже на 18 січня 2023 року, отже є обґрунтоване сподівання, що невдовзі спір таки буде вирішено в законний спосіб", — додав він.