"Храм-МАФ" возле Десятинной церкви должен быть демонтирован - Минкульт

Здание часовни, так называемая церковь Десятинного Храма Пресвятой Богородицы известна как "Храм-МАФ", незаконно расположенная на территории Национального музея истории Украины, должна быть демонтирована и это однозначная позиция Минкульта.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Здание было самочинно построено религиозной общиной Украинской православной церкви Московского патриархата.

Ткаченко напомнил, что самовольный захват участка начался в 2008 году. Сначала сооружение выглядело как три сблокированных киоска. В 2012 году незаконное строительство пытались "узаконить".

"Никаких разрешений на строительство, как и на использование земельного участка, указанная религиозная организация никогда не получала. Само здание построено без утвержденного проекта, без получения разрешений на строительство. В эксплуатацию здание в установленном порядке не введено", - отметил министр.

Рассмотрение дела по сносу церковного МАФ продолжается с 20 июля 2020 года, когда в суд обратился Национальный музей истории Украины. Размещение этого сооружения на земельном участке музея противоречит его целевому использованию, что нарушает требования пункта "а" части 1 ст. 91 Земельного кодекса.

Ткаченко уточнил, что Министерство культуры и информационной политики Украины вовлечено в дело как третья сторона и способствует процессу.

"В настоящее время экспертиза уже завершена, а следующее судебное заседание назначено уже на 18 января 2023 года, следовательно, есть обоснованная надежда, что вскоре спор будет решен законным способом", — добавил он.