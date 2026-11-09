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Канада вводит дополнительные санкции против России: какие сектора попали под удар

провор РФ, колючая проволока, санкции
Украина синхронизировала санкции с ЕС, а также ввела новые ограничительные меры против РФ / Shutterstock

Канада 9 ноября расширила ограничительные меры против России, направив их на предприятия по разработке баллистических ракет, финансовые структуры для операций с криптоактивами и киберподразделения.

Как пишет Dilo, об этом говорится в пресс-релизе Министерства иностранных дел Канады.  

На кого распространяются санкции

"Канада вводит санкции еще против 38 организаций и 24 человек с целью еще более ослабления военного потенциала России за счет мер против элементов ее оборонной промышленности, включая разработку баллистических ракет, и против действий России в киберпространстве", – говорится в заявлении МИД Канады.

Министерство иностранных дел Канады Анита Ананд заявила, что новые ограничения должны ослабить способность России наносить ракетные удары по украинским городам.

"Мы остаемся непоколебимыми в нашей поддержке Украины и будем продолжать навязывать России расходы, пока она не прекратит свою агрессию и не будет уважать суверенитет и территориальную целостность Украины", – отметила Ананд на встрече министров иностранных дел стран G7 в Париже.

В прессрелизе министерства также отмечается, что с 2014 года Канада в связи с РФ ввела санкции в отношении более 3,5 тыс. структур и лиц, а также против более 700 судов.

Напомним, в октябре европейские лидеры приступили к подготовке более жестких ограничительных мер против России из-за решения администрации США смягчить санкции на экспорт российского дизельного топлива.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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