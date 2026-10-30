Украина ввела санкции против разработчиков российского аналога Starlink и 39 нефтяных танкеров РФ

Президент Владимир Зеленский подписал указы, вводящие в действие решение СНБО о введении санкций против разработчиков российской спутниковой системы "Рассвет" и 39 танкеров теневого флота РФ.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента Украины.

Система "Рассвет" создается как российский аналог сети Starlink. Государство-агрессорка планирует применять его для управления войсками и наведения ударных беспилотников и ракет в режиме реального времени. Под ограничения попали 10 компаний и 19 граждан РФ, причастных к разработке проекта.

Кто попал под ограничения за разработку спутников

В санкционный список внесли разработчиков, производителей компонентов и поставщиков импортного оборудования:

"Бюро 1440" - координатор, главный разработчик и системный интегратор спутниковой программы;

"Лабс 1440" - производитель солнечных батарей для космических аппаратов;

"ФАБ Рассвет" - компания, производящая низкоорбитальные спутники связи и абонентские терминалы;

"Аэрокосмические приборы" - белорусское предприятие, создающее компоненты для аэрокосмических систем;

"5С Групп" - поставщик промышленного оборудования и создатель компьютеров RMatic, которые использует производитель дронов "Орлан" и систем РЭБ для работ по проекту "Рассвет";

поставщики электроники и оборудования Эл-Оптикс, Элесар-Групп, Малые космические аппараты и производитель высокоточных деталей Аквамаш.

Как пояснил уполномоченный Президента по санкционной политике Владислав Власюк, проект "Рассвет" критически зависит от иностранных деталей и технологий, поэтому Украина блокирует цепи поставок еще на стадии разработки и передает информацию международным партнерам.

Санкции против 39 танкеров теневого флота

Второй санкционный пакет направлен против 39 морских судов, перевозящих российскую нефть, нефтепродукты и газовый конденсат в порты Индии, Китая, Турции и Египта. Танкеры ходят под флагами 13 государств, среди которых 17 зарегистрированы в России, по три – в Барбадосе, Либерии, Панаме и на Маршалловых Островах.

Только один танкер из этого списка – Vasily Dinkov – за первое полугодие 2026 года вывез примерно 726 тысяч тонн сырой нефти из России. Часть судов уже находится под санкциями Европейского Союза, Великобритании, США, Канады, Швейцарии и Австралии, Украина передаст партнерам обновленные данные для полной синхронизации ограничений.

Что известно о разработке российской системы "Рассвет"

Ранее сообщалось, что Россия постепенно приближается к созданию собственного спутникового Интернета для армии. По данным украинской разведки, до конца июля 2026 года военные РФ уже использовали тестовые аппараты "Рассвет" над территорией Украины в течение нескольких часов.

Также сообщалось, что российская низкоорбитальная сеть "Рассвет" может стать полностью работоспособной в 2027 году. По оценке бывшего руководителя компании Google Эрика Шмидта, появление такой рабочей системы способно существенно усилить работу российских ударных дронов.