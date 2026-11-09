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Канада запроваджує додаткові санкції проти Росії: які сектори потрапили під удар

правор РФ, колючий дріт, санкції
Канада запровадила нові санкції проти Росії / Shutterstock

Канада 9 листопада розширила обмежувальні заходи проти Росії, спрямувавши їх на підприємства з розробки балістичних ракет, фінансові структури для операцій із криптоактивами та кіберпідрозділи.

Як пише Dilo, про це йдеться у пресрелізі Міністерства закордонних справ Канади. 

На кого поширюються санкції

"Канада вводить санкції ще проти 38 організацій та 24 осіб з метою ще сильнішого ослаблення військового потенціалу Росії за рахунок заходів проти елементів її оборонної промисловості, включно із розробкою балістичних ракет, та проти дій Росії у кіберпросторі", – йдеться у заяві МЗС Канади.

Міністерка закордонних справ Канади Аніта Ананд заявила, що нові обмеження мають послабити здатність Росії завдавати ракетних ударів по українських містах.

"Ми залишаємося непохитними у нашій підтримці України та продовжуватимемо нав'язувати Росії витрати, доки вона не припинить свою агресію та не поважатиме суверенітет і територіальну цілісність України", – зазначила Ананд під час зустрічі міністрів закордонних справ країн G7 у Парижі.

У пресрелізі міністерства також зазначається, що з 2014 року Канада у зв'язку з РФ запровадила санкції щодо понад 3,5 тис. структур та осіб, а також проти понад 700 суден.

Нагадаємо, у жовтні європейські лідери розпочали підготовку жорсткіших обмежувальних заходів проти Росії через рішення адміністрації США пом'якшити санкції на експорт російського дизельного палива. 

Автор:
Тетяна Ковальчук

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