Поездки Uklon почти не растут, но выручка подскочила на 46%.

Количество поездок Uklon в третьем квартале 2026 года почти не изменилось по сравнению с прошлым годом, в то время как выручка сервиса выросла на 45,8%. На этом фоне Киевстар и Uklon ищут новые направления роста и планируют развивать на базе сервиса экосистему современной мобильности.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на презентацию результатов "Киевстара" за третий квартал и заявление президента и СЕО компании Александра Комарова, публикуемое "Интерфакс-Украина".

В июле-сентябре количество поездок через Uklon выросло всего на 1,5% в годовом исчислении — до 42,8 млн.

В то же время, выручка сервиса увеличилась на 45,8%, до 1,497 млрд грн, а EBITDA — на 20,4%, до 455 млн грн.

Количество доставок выросло значительно быстрее - на 26,9%, до 1,5 млн. Количество цифровых клиентов увеличилось на 6%, до 5,4 млн.

Uklon ищет новые драйверы роста

По словам Комарова, основной бизнес Uklon по заказу поездок уже достиг определенного уровня зрелости.

На количество поездок также давят внешние обстоятельства и ограничена из-за войны мобильности населения. В то же время, средний чек продолжает расти.

"Мы пытаемся построить своеобразную экосистему современной мобильности на базе бизнеса Uklon", - отметил Комаров.

Среди направлений, где компания видит потенциал для дальнейшего роста – доставка, междугородные перевозки и развитие маркетплейса.

В частности, Uklon планирует более активно работать с категориями товаров, где доставка является важной частью процесса продажи.

Ставка на доставку и автобусные перевозки

Отдельным направлением развития стали автобусные перевозки.

Комаров отметил, что этот бизнес предусматривает другую модель работы, где Uklon берет на себя полную коммерческую ответственность за всю цепочку от продажи билета до непосредственной перевозки пассажира.

В настоящее время в экосистему Uklon входят сервис заказа авто, Uklon Delivery, рекламная платформа Uklon Ads, маркетплейс Uklon Store и сервис автобусных билетов Uklon Travel.

Компания также продолжает географическое расширение. В сентябре Uklon вышел в Дрогобыч, Мукачево, Александрию и Умань, увеличив присутствие в 31 городе Украины.

Напомним, в первом квартале 2026 года выручка Uklon достигла $32,9 млн. Тогда компания уже развивала Uklon Travel и нарастила количество доставок до 1,5 млн. за квартал.