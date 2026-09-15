Uklon вышел на рынок четырех новых городов Украины: где можно заказать авто

С 15 сентября сервис заказа авто Uklon стал доступен в Дрогобыче, Мукачево, Александрии и Умани.

Как пишет Dilo, об этом говорится в прессрелизе компании.

Uklon расширяет присутствие в Украине

Это первый случай с самого начала полномасштабного вторжения, когда компания одновременно запускает сервис в нескольких новых городах.

Таким образом, Uklon теперь представлен в 31-м городе Украины, а также на территории туристического комплекса "Буковель".

По словам Chief Ride-hailing Officer Uklon Елены Орловой, компания продолжает расширять географию работы на фоне изменений в распределении экономической и демографической активности в Украине.

"Вместе с людьми в меньшие города запада и центра страны переместилась часть бизнесов, рабочих мест, ежедневных и туристических маршрутов. Спрос на поездки там стабильно растет", - отметила она.

В компании объясняют, что решение о запуске в новом городе принимается тогда, когда там формируется достаточное количество потенциальных пользователей и водителей-партнеров для обеспечения стабильной работы сервиса.

В Дрогобыче, Александрии и Умани пользователям доступны семь классов авто: "Быстрый поиск", "Базовый", "Стандарт", "Комфорт", "Универсал", "Микроавтобус" и "Драйвер". В Мукачево дополнительно работает класс "Бизнес".

В то же время во всех четырех городах доступен сервис доставки Uklon Delivery.

Заказать поездку можно через приложение Uklon. Пользователю следует указать место посадки и назначения, выбрать способ оплаты и подтвердить заказ. Водители могут самостоятельно присоединиться к платформе через Uklon Driver.

В новых городах действуют те же стандарты, что и в других регионах присутствия компании: пассажир видит стоимость поездки до подтверждения заказа, а водители проходят проверку по единым правилам.

Напомним, выручка Uklon в первом квартале достигла $32,9 млн, а общее количество поездок превысило 43,7 млн. Компания радикально изменила структуру управления и запустила сервис Travel для бронирования автобусных билетов, нарастив количество доставок до 1,5 млн за три месяца.

Uklon с апреля 2025 года принадлежит "Киевстару".