Российская экономика десятилетиями функционирует в режиме масштабного вывода средств за границу: за последние 25 лет общий отток капитала превысил размер годового ВВП страны. За последние десять лет реальный сектор РФ ежегодно терял около 3% ВВП, а общие ежегодные потери экономики стабильно удерживаются на уровне 4-5% ВВП.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на материал The Moscow Times.

Согласно подсчетам аналитиков, совокупным итогом за 2001–2025 годы вывод средств только из реального сектора превысил 110% ВВП, а в целом по экономике — 130% ВВП.

Для сравнения, в странах с подобным уровнем дохода (Венгрия, Словакия, Таиланд) чистый отток не превышает 1% ВВП в год, в то время как Польша, Болгария, Индия и Бразилия функционируют в условиях чистого притока средств.

Пиковые годы и масштабы вывода средств

Хронический вывод активов достигал максимальных отметок в периоды геополитических и экономических кризисов:

2022 год: абсолютный рекорд — более 12% ВВП из-за массового выхода западного бизнеса и вывоза сбережений сотнями тысяч эмигрантов;

2014 год: потеря более 10% ВВП на фоне оккупации Крыма и первых международных санкций;

2008-2009 годы: аналогичный спад около 10% ВВП во время мирового финансового кризиса;

2025 год: показатель опустился ниже 2% ВВП из-за сокращения выплат инвестиционного дохода предприятиями за границу, однако, устойчивость этой тенденции аналитики ставят под сомнение.

Засекреченная статистика и триллионный оффшор

Центральный банк РФ засекретил статистику вывоза средств частным сектором вскоре после начала полномасштабного вторжения. Согласно историческим сведениям регулятора, только за 2001-2021 годы из страны вывели $780,8 млрд (более 65 трлн рублей), что в 1,5 раза превышает годовой федеральный бюджет РФ. По оценкам, общий отток за период с 1994 года превысил $1 трлн.

Чистые иностранные активы российского нефинансового сектора за последние 30 лет составляют более 40% текущего ВВП РФ – это более 85 трлн рублей (около $1 трлн). В ЦМАКП признают, что значительная часть этих вложений избыточна для производственных нужд. Чтобы остановить бегство и использовать их для восстановления внутреннего производства, аналитики предлагают обложить иностранные активы российских компаний налогом и провести амнистию капиталов с фиксированным сбором за возврат денег в Россию.

Напомним, каждый второй российский банк столкнулся с массовым оттоком вкладов. В июле 2026 года по меньшей мере 152 из 301 финучреждения РФ зафиксировали сокращение остатков на срочных клиентских счетах из-за ухудшения условий сохранения денег.