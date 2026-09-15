Газ в Украине торгуется в 2,5 раза дешевле европейских цен: разница превысила €50

По состоянию на 14 сентября, разница между ценами на природный газ в Украине и Европе превысила €50/MWh, что стало самым высоким показателем с конца 2022 года.

Как пишет Dilo , Об этом сообщила консалтинговая компания ExPro.

По расчетам аналитиков компании, газ в Украине торгуется в 2,5 раза дешевле, чем в Европе.

Котировки ресурса октября в Украине составляли в среднем 21 750 грн за тысячу кубометров с НДС, что в пересчете равно €33/MWh без НДС. В то же время, фьючерсные цены на нидерландском хабе TTF достигли €84/MWh, что на €51/MWh дороже по сравнению с украинскими показателями.

Инфографика: ExPro Consulting

Причины ценовой разницы

"Спред между ценами природного газа в Украине и Европе продолжает расти из-за изоляции украинского газового рынка", - считают в ExPro.

По словам специалистов, импорт газа из Европы почти отсутствует из-за высоких цен на европейские хабы, а экспорт остается под запретом с начала полномасштабного вторжения. Это создало переизбыток топлива в коммерческом сегменте Украины.

В то же время европейские цены растут из-за войны на Ближнем Востоке, которая ограничила поставки сжиженного газа через Ормузский пролив, а также из-за низкого уровня заполнения европейских хранилищ, заполненных на 68%.

В Украине ситуация противоположная: спрос на газ уменьшился из-за российских ударов по промышленности, заставляющих предприятия сокращать или останавливать производство.

"Россия продолжает системные атаки на крупные промышленные объекты, что заставляет их останавливать или сокращать производство, соответственно уменьшая и потребление энергоресурсов", — пояснили в ExPro.

Напомним, в украинских подземных хранилищах газа накопили 14,6 млрд. куб. м, что соответствует целевому показателю для базового сценария прохождения осенне-зимнего периода 2026/2027.