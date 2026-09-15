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Газ в Україні торгується у 2,5 раза дешевше за європейські ціни: різниця перевищила €50

газ, імпорт газу
Газ в Україні торгується за €33/MWh, у Європі — за €84 / Shutterstock

Станом на 14 вересня різниця між цінами на природний газ в Україні та Європі перевищила €50/MWh, що стало найвищим показником із кінця 2022 року. 

Як пише Dilo, про це повідомила консалтингова компанія ExPro.

За розрахунками аналітиків компанії, газ в Україні торгується у 2,5 раза дешевше, ніж у Європі.

Котирування ресурсу жовтня в Україні становили в середньому 21 750 грн за тисячу кубічних метрів з ПДВ, що в перерахунку дорівнює €33/MWh без ПДВ. Водночас ф’ючерсні ціни на нідерландському хабі TTF досягли €84/MWh, що на €51/MWh дорожче порівняно з українськими показниками.

Фото 2 — Газ в Україні торгується у 2,5 раза дешевше за європейські ціни: різниця перевищила €50
Інфографіка: ExPro Consulting

Причини цінової різниці

"Спред між цінами природного газу в Україні та Європі продовжує зростати через ізоляцію українського газового ринку", — вважають в ExPro.

За словами фахівців, імпорт газу з Європи майже відсутній через високі ціни на європейських хабах, а експорт залишається під забороною з початку повномасштабного вторгнення. Це створило надлишок палива в комерційному сегменті України.

Водночас європейські ціни зростають через війну на Близькому Сході, яка обмежила постачання скрапленого газу через Ормузьку протоку, а також через низький рівень заповнення європейських сховищ, які наразі заповнені на 68%.

В Україні ситуація протилежна: попит на газ зменшився через російські удари по промисловості, які змушують підприємства скорочувати або зупиняти виробництво.

"Росія продовжує системні атаки на великі промислові об’єкти, що змушує їх зупиняти чи скорочувати виробництво, відповідно, зменшуючи і споживання енергоресурсів", — пояснили в ExPro.

Нагадаємо, в українських підземних сховищах газу накопичили 14,6 млрд куб. м, що відповідає цільовому показнику для базового сценарію проходження осінньо-зимового періоду 2026/2027. 

Автор:
Тетяна Ковальчук

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