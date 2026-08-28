Україна достроково накопичила необхідний запас газу до зими

В українських підземних сховищах газу накопичили 14,6 млрд куб. м, що відповідає цільовому показнику для базового сценарію проходження осінньо-зимового періоду 2026/2027.

Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

Україна готова до зими

Цільового показника наповненості підземних газових сховищ вдалося досягти на місяць раніше від запланованого терміну.

Накопичення запасів газу є одним із ключових елементів підготовки України до осінньо-зимового періоду 2026/2027 років та забезпечення стабільності газової системи й енергетичної безпеки країни.

До досягнення необхідного рівня запасів долучилися українські газовидобувні компанії, Оператор ГТС України, НАК "Нафтогаз України" та працівники паливно-енергетичного комплексу.

За обсягами запасів газу Україна вже готова до осінньо-зимового періоду 2026/2027 років. Водночас робота з підготовки до опалювального сезону за іншими напрямами триває.

Раніше Шмигаль заявляв, що Україна має намір розпочати опалювальний сезон 2026–2027 років із щонайменше 13 мільярдами кубічних метрів газу в підземних сховищах, як і в попередньому сезоні.