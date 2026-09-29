Наслідки російських атак на українські дата-центри: сервіс інтернет-телебачення youtv зазнав серйозних втрат

Внаслідок нещодавніх російських атак український сервіс інтернет-телебачення youtv зазнав серйозних втрат через удари по інфраструктурі одразу двох дата-центрів, де розміщувалося обладнання компанії та її партнерів.

Як пише Dilo, про це повідомив CEO youtv Максим Смелянець на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, минулий тиждень став одним із найскладніших за всю історію існування платформи.

Смелянець розповів, що протягом кількох днів сервіс тричі відчув на собі наслідки російських ударів. Постраждали власні сервери youtv та інфраструктура партнерів, від яких платформа отримувала значну частину телевізійних потоків.

«Два останні удари по одному з дата-центрів стали для нас особливо болючими. Частина дороговартісного обладнання фактично знищена», — зазначив CEO youtv.

Він додав, що технічній команді youtv довелося працювати практично безперервно, щоб повернути доступ до контенту для абонентів. Фахівці оперативно розгорнули резервні потужності та розпочали міграцію частини сервісів.

Наразі youtv переносить свою інфраструктуру у хмарні середовища та на закордонні майданчики задля підвищення безпеки та уникнення подібних ситуацій у майбутньому

Станом на сьогодні робота сервісу youtv майже повністю відновлена. Попри серйозні збитки, Смелянець наголосив, що сервіс залишається в Україні та продовжує працювати для українських користувачів.

Росія пошкодила важливі дата-центри у Києві

Внаслідок російської атаки в середу, 23 вересня, були пошкоджені дата-центри київських інтернет-провайдерів.

Український дата-центр, у якому були розміщені потужності хостинг-провайдера MiroHost, знищений унаслідок російської атаки на Київ. Компанія наразі не може назвати навіть орієнтовні строки відновлення роботи.

Атака, через яку постраждав дата-центр із потужностями MiroHost, зачепила й інших гравців ринку хостингу та зв'язку в столиці. Внаслідок російської атаки в Києві постраждав дата-центр, через що проблеми з інтернетом виникли одразу в кількох провайдерів. Про перебої повідомили одразу декілька компаній, зокрема хостинг-провайдер Cityhost, у якого в одному з київських дата-центрів знищено частину обладнання, і команда розгортає резервні копії на серверах за кордоном.

Про пошкодження інфраструктури заявили провайдери "Домонет", Kievnet та Faust.

Також інтернет-провайдер Etherlink, який обслуговує абонентів в центрі Києва, заявив про проблеми із наданням послуг користувачам через російську атаку.

Під час чергової атаки росіян 25 вересня було пошкоджено дата-центр провідної української телекомунікаційної компанії Datagroup.

У компанії наголосили, що усі клієнтські дані повністю збережені, загрози для них немає. Завдяки завчасно створеному резервуванню інфраструктури сервіси компанії продовжують працювати у штатному режимі з резервних майданчиків.

Унаслідок подвійної російської атаки по Києву було повністю знищено обладнання головного технічного вузла телекомунікаційного оператора “Омега Телеком”.

Раніше Національна комісія електронних комунікацій (НКЕК) попередила, що в Україні можливі тимчасові перебої з інтернетом та мобільним зв'язком через те, що Росія почала завдавати ударів по телекомунікаційній інфраструктурі.