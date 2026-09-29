Последствия российских атак на украинские дата-центры: сервис интернет-телевидения youtv понес серьезные потери

В результате недавних российских атак украинский сервис интернет-телевидения youtv понес серьезные потери из-за ударов по инфраструктуре сразу двух дата-центров, где размещалось оборудование компании и ее партнеров.

Как пишет Dilo, об этом сообщил CEO youtv Максим Смеленец на своей странице в Facebook.

По его словам, прошедшая неделя стала одной из самых сложных за всю историю существования платформы.

Смелянец рассказал, что в течение нескольких дней сервис трижды ощутил последствия российских ударов. Пострадали собственные серверы youtv и инфраструктура партнеров, от которых платформа получала значительную часть телевизионных потоков.

«Два последних удара по одному из дата-центров стали для нас особенно болезненными. Часть дорогостоящего оборудования фактически уничтожена», - отметил CEO youtv.

Он добавил, что технической команде youtv пришлось работать практически непрерывно, чтобы вернуть доступ к контенту для абонентов. Специалисты оперативно развернули резервные мощности и приступили к миграции части сервисов.

Теперь youtv переносит свою инфраструктуру в облачные среды и на зарубежные площадки для повышения безопасности и избегания подобных ситуаций в будущем.

По состоянию на сегодняшний день работа сервиса youtv почти полностью восстановлена. Несмотря на серьезный ущерб, Смелянец отметил, что сервис остается в Украине и продолжает работать для украинских пользователей.

Россия повредила важные дата-центры в Киеве

В результате российской атаки в среду, 23 сентября, были повреждены дата-центры киевских интернет-провайдеров .

Украинский дата-центр, в котором были размещены мощности хостинг-провайдера MiroHost, уничтожен в результате российской атаки на Киев. Компания пока не может назвать даже ориентировочные сроки возобновления работы.

Атака, из-за которой пострадал дата-центр с мощностями MiroHost, задела и других игроков рынка хостинга и связи в столице. В результате российской атаки в Киеве пострадал дата-центр, из-за чего проблемы с интернетом возникли сразу у нескольких провайдеров. О перебоях сообщили сразу несколько компаний, в том числе хостинг-провайдер Cityhost, у которого в одном из киевских дата-центров уничтожена часть оборудования, и команда разворачивает резервные копии на серверах за рубежом.

О повреждении инфраструктуры заявили провайдеры "Домонет", Kievnet и Faust.

Также интернет-провайдер Etherlink, обслуживающий абонентов в центре Киева, заявил о проблемы с предоставлением услуг пользователям через русскую атаку.

Во время очередной атаки россиян 25 сентября был поврежден дата-центр ведущей украинской телекоммуникационной компании Datagroup.

В компании подчеркнули, что все клиентские данные полностью сохранены, угрозы для них нет. Благодаря заранее созданному резервированию инфраструктуры сервисы компании продолжают работать в штатном режиме с резервных площадок.

В результате двойной российской атаки по Киеву было полностью уничтожено оборудование главного технического узла телекоммуникационного оператора " Омега Телеком ".

Ранее Национальная комиссия электронных коммуникаций (НКЕК) предупредила, что в Украине возможны временные перебои с интернетом и мобильной связью из-за того, что Россия начала наносить удары по телекоммуникационной инфраструктуре.