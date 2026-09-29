Цена нефти на 29 сентября – цена на нефть Brent, WTI, Urals

Во вторник, 29 сентября, цены на нефть продолжили рост, поднявшись на второй день подряд. Рынок реагирует на риски перебоев с поставками с Ближнего Востока из-за конфликта между США и Ираном, несмотря на признаки постепенного возобновления экспорта из региона.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на Минфин .

Цена на нефть сегодня (Brent, WTI и Urals) - курс на 29 сентября

Тип нефти Цена Изменение (%) Brent $106,77 +1,4% WTI $93,94 +1,5% Urals $110,54 -2.70%

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на $1,49. (на 1,4%) – до 106,77 дол. за баррель. Цена нефти марки West Texas Intermediate выросла на $1,34. (на 1,5%) – до 93,94 дол. Оба сорта нефти по итогам предыдущей сессии подорожали почти на 1 дол. за баррель.

Причины изменения цены

Как сообщает Reuters, цены на нефть и нефтепродукты остаются чувствительными к развитию ситуации вокруг переговоров между США и Ираном. Главным фактором риска возможно обострение конфликта и перебои с поставкой нефти через Ормузский пролив - один из ключевых маршрутов мировых энергопоставок.

Дополнительное давление на цены создает неопределенность по поводу будущих поставок. В то же время, США рассматривают меры по увеличению предложения дизельного топлива на внутреннем рынке, что может частично сдержать его подорожание.

Таким образом, дальнейшая динамика цен будет зависеть, прежде всего, от результатов переговоров США и Ирана, рисков для поставки нефти и мер Вашингтона по стабилизации топливного рынка.

Отметим, что пока мировые котировки нефти колеблются на фоне слухов о возможном перемирии между США и Ираном, на украинских АЗС наблюдается разнонаправленная динамика цен. Главная турбулентность ждет рынок в октябре, когда стоимость топлива в Украине будут давить два противоположных фактора — стремление Дональда Трампа сбить цены перед выборами и попытки Тегерана этому помешать. Dilo разобралось, чего ждать водителям от группы и розницы в ближайшие недели.