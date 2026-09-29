Ціна нафти на 29 вересня – ціна на нафту Brent, WTI, Urals

У вівторок, 29 вересня, ціни на нафту продовжили зростання, піднявшись другий день поспіль. Ринок реагує на ризики перебоїв із постачанням з Близького Сходу через конфлікт між США та Іраном, попри ознаки поступового відновлення експорту з регіону.

Про це інформує Dilo з посиланням на Мінфін.

Ціна на нафту сьогодні (Brent, WTI і Urals) — курс на 29 вересня

Тип нафти Ціна Зміна (%) Brent $106,77 +1,4% WTI $ 93,94 +1,5% Urals $109,69 +2.29%

Ф’ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 1,49 дол. (на 1,4%) – до 106,77 дол. за барель. Ціна нафти марки West Texas Intermediate зросла на 1,34 дол. (на 1,5%) – до 93,94 дол. Обидва сорти нафти за підсумками попередньої сесії подорожчали майже на 1 дол. за барель.

Причини зміни ціни

Як повідомляє Reuters, ціни на нафту та нафтопродукти залишаються чутливими до розвитку ситуації навколо переговорів між США та Іраном. Головним фактором ризику є можливе загострення конфлікту та перебої з постачанням нафти через Ормузьку протоку - один із ключових маршрутів світових енергопоставок.

Додатковий тиск на ціни створює невизначеність щодо майбутніх поставок. Водночас США розглядають заходи для збільшення пропозиції дизельного пального на внутрішньому ринку, що може частково стримати його подорожчання.

Таким чином, подальша динаміка цін залежатиме передусім від результатів переговорів США та Ірану, ризиків для постачання нафти та заходів Вашингтона щодо стабілізації паливного ринку.

Зауважимо, поки світові котирування нафти коливаються на тлі чуток про можливе перемир'я між США та Іраном, на українських АЗС спостерігається різноспрямована динаміка цін. Головна турбулентність чекає на ринок у жовтні, коли на вартість пального в Україні тиснутимуть два протилежні чинники — прагнення Дональда Трампа збити ціни перед виборами та намагання Тегерана цьому завадити. Dilo розібралося, чого чекати водіям від гурту й роздробу найближчими тижнями.