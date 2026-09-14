Чи обвалить дорога нафта гривню: що насправді загрожує валютному ринку

Стабільність гривні залежить від різних причин — одна з них — збільшення видатків на імпорт пального. 9 вересня ціна нафти на світових біржах знову піднялася вище психологічної позначки $100. Це означає, що тепер щомісяця на імпорт пального треба буде витрачати приблизно на $150–250 млн більше. Якщо така ситуація триватиме півроку, додаткові видатки сягнуть $1 млрд.Чи обвалить це курс гривні? І чи вдасться НБУ його втримати? Dilo розбиралося разом із фінансовими аналітиками та експертами.

Україна щомісяця імпортує близько 665 тис тонн бензину та дизелю, а загалом на нафтопродукти витрачає в середньому близько $800 млн на місяць. Саме цей ринок найбільше залежить від імпорту. Більшість нафтопереробних заводів була втрачена або значно пошкоджена країною-агресором.

Зростання нафти марки Brent зараз відбувається через перебої на Близькому Сході та ризики для морських шляхів. Пропозиція нафти у цьому регіоні вже обмежена. Світові запаси також зменшилися. Втім, поки не ясно, чи залишиться нафта вище $100 надовго. Якщо поставки виростуть або ситуація з перевезеннями покращиться, вартість чорного золота впаде.

Для України важливо не стільки, чи буде ціна $100 або $120, скільки те, як довго вона залишиться на цьому рівні.

Є й інша деталь. Україна купує переважно не сиру нафту, а готовий бензин і дизель. Тому Brent — лише одна складова ціни. На кінцеву вартість впливають також ситуація на європейському ринку, переробка, доставка, страхування та маршрути постачання.

Наприклад, якщо у Європі буде нестача дизелю, його ціна може зростати швидше за нафту. Тому проста формула «нафта подорожчала на 10%, пальне теж подорожчає на 10%» не працює.

Але загальний зміст не змінюється. Якщо енергоносії довго коштуватимуть так дорого, Україні знадобиться більше валюти для імпорту.

Скільки це може коштувати для України?

За підрахунками Dilo, якщо Brent коштуватиме $120 замість прогнозованих $90, Україна щомісяця може витрачати на імпорт бензину та дизелю приблизно на $150 млн більше. Якщо така ситуація триватиме півроку, додатковий рахунок сягне майже $1 млрд.

Це не прогноз і не точний майбутній чек. Реальні витрати залежатимуть від цін на готове пальне в Європі, логістики, страхування, запасів і обсягів закупівель. Але цього розрахунку достатньо, щоб побачити масштаб.

Чи можуть $150–200 млн обвалити гривню?

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин оцінює можливе збільшення витрат на пальне приблизно на $100–250 млн щомісяця. Він вважає, що для всього валютного ринку ця сума не є критичною.

«У довгостроковому періоді це буде тиском, але зараз немає підстав говорити про стабільність такої високої ціни у тривалій перспективі», — пояснює Шевчишин.

Є ще один важливий момент. Якщо Україна заплатила за імпорт пального на $150 млн більше, це не означає, що Нацбанк у тому самому місяці має продати додаткові $150 млн.

Імпортер може тримати валюту на своїх рахунках. Він може купити її заздалегідь або домовитися про відстрочку платежу. Деякі компанії взагалі купують пальне вже в Україні за гривню. Валютну операцію проводить трейдер.

Тобто, дорожчий імпорт створює додаткову потребу у валюті, але вона не обов'язково одразу виходить на ринок.

А якщо бізнес почне купувати пальне заздалегідь?

Таке можливо.

Коли ціни швидко зростають, компанії створюють запаси. Вони роблять це, поки пальне не стане ще дорожчим. Тоді попит на валюту тимчасово зростає.

Шевчишин нагадує, що під час попереднього різкого подорожчання енергоносіїв був і сильний психологічний ефект. Але зараз бізнес уже звик до постійного шоку.

«Таке зростання може підштовхнути додатковий попит, але, як і раніше, він може бути недовгим: це триватиме кілька тижнів, після чого піде на спад», — зазначає аналітик.

Отже, навіть різке зростання попиту на валюту ще не означає, що це триватиме довго.

Що тоді робитиме Нацбанк?

Якщо попит на валюту зросте, НБУ, швидше за все, просто продаватиме трохи більше валюти. Саме так Нацбанк зараз вирівнює дефіцит валюти на ринку.

Олександр Бондаренко, економіст і засновник “Бюро інвестиційних програм”, вважає, що головний механізм не зміниться.

“З погляду валютного курсу це не має суттєвого впливу. Але міжнародні резерви вимиватимуться швидше”, — говорить економіст.

Тобто, дорога нафта швидше створює додаткове навантаження на резерви, ніж спричиняє миттєвий обвал гривні.

Але резерви — це не просто запас доларів, який лише зменшується. Україна одночасно отримує нову валюту від міжнародних партнерів. Тут і починається головна частина цієї історії.

Чому міжнародна допомога важливіша?

Додаткові $150–200 млн витрат на пальне це неприємно. Але затримка міжнародного фінансування на кілька мільярдів доларів це проблема зовсім іншого масштабу. Саме тому Бондаренко вважає, що перебої з міжнародним фінансуванням значно небезпечніші для гривні, а подорожчання пального не впливає на неї так сильно.

Уявімо дві ситуації:

У першій нафта Brent лишається дорогою. Міжнародна допомога надходить вчасно. Експорт приносить валюту. Резерви зростають. Додаткові витрати на пальне створюють тиск, але його можна зменшити. У другій ситуації нафта так само дорога, але одночасно затримується великий транш, слабшає експорт, а бізнес і населення починають активніше купувати валюту. Ось тоді проблема стає набагато серйознішою.

Дороге пальне повернеться через ціни

Навіть якщо валютний ринок спокійно відреагує на подорожчання нафти, споживачі все одно відчують наслідки. Дорожчий дизель збільшує витрати перевізників і аграріїв. Дорожча логістика поступово входить до собівартості товарів.

Бондаренко каже, що це найбільше видно на дешевих і важких товарах. У таких випадках доставка становить значну частину кінцевої ціни.

Шевчишин додає, що ефект стосується не лише бензину і дизеля. Висока ціна енергії впливає на собівартість продовольства, хімії, машинобудування та інших товарів.

Тобто, нафта може потрапити до споживача не лише через АЗС. Вона може “з’явитися” і у звичайному магазині.

То коли насправді варто турбуватися про гривню?

Валютна криза не настане лише через дорогу нафту.

Бондаренко вважає, що зростання ціни на Brent могло б спричинити лише відносно обмежені коливання гривні.

Небезпечна ситуація виникає тоді, коли дорога нафта додається до інших проблем. Затримується міжнародне фінансування. Експорт слабшає. Дорожчає дизель. Бізнес і населення активніше купують валюту через страх девальвації.

Тоді кілька факторів об'єднуються в одну велику проблему. Гривня однозначно не впаде лише через подорожчання нафти. Питання набагато простіше. Чи буде Україна й надалі отримувати стільки валюти, щоб платити за імпорт та інші потреби?

Дорога нафта передусім означатиме вищу ціну на пальне. Проблеми для гривні почнуться тоді, коли витрати країни зростуть, а валютних надходжень стане менше.