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Дата-центри США споживатимуть більше газу, ніж цілі країни

Центр обробки даних
Дата-центри США споживатимуть більше газу, ніж цілі країни

Упродовж наступного десятиліття дата-центри у США використовуватимуть більше природного газу, ніж майже будь-яка країна світу. Споживання палива для забезпечення центрів обробки даних електроенергією зросте на 15 млрд кубічних футів на день до 2035 року.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

Цей обсяг перевищує поточне споживання газу будь-якою державою, за винятком Китаю, Росії, Ірану та самих Сполучених Штатів. Нова оцінка більш ніж удвічі перевищує попередній прогноз аналітиків, оприлюднений у грудні. 

Стрімкий попит з боку індустрії штучного інтелекту забезпечується дешевизною внутрішнього видобутку та здатністю газових станцій швидко регулювати потужність відповідно до цілодобових потреб обчислювальних центрів. Очікується, що газ забезпечить 69% енергії для нових підключених до мережі об'єктів.

Зростання навантаження на газовий ринок та ризики дефіциту

Бум ШІ перетворює електроенергетику на другий за величиною фактор зростання попиту на газ у США до 2035 року, поступаючись лише збільшенню споживання з боку нових експортних терміналів скрапленого газу на узбережжі Мексиканської затоки. 

До 2035 року споживання газу енергосектором зросте до 54 млрд кубічних футів на день (на 18 млрд більше рівня 2025 року), тоді як попит з боку СПГ-експорту збільшиться на 21 млрд кубічних футів. Аби задовольнити сукупний попит, виробникам доведеться наростити видобуток на додаткові 11 млрд кубічних футів на добу понад заплановані 35 млрд.

Через одночасне розширення дата-центрів та експорту СПГ аналітики компанії Wood Mackenzie вже попередили про завершення ери дешевого газу на хабі Henry Hub, прогнозуючи зростання попиту на 17 млрд кубічних футів на день до середини 2030-х років. 

Попри застереження частини експертів щодо можливої запеклої боротьби за ресурс та зростання витрат для споживачів, інвестиційні компанії, зокрема Kimmeridge Energy Management, стверджують, що значні невикористані площі родовищ дозволять галузі покрити потреби ринку без стрибка цін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Нью-Йорк став першим штатом США, який запровадив мораторій на будівництво центрів обробки даних. Влада штату 14 липня зупинила зведення великих нових об'єктів терміном на один рік через занепокоєння стрімким зростанням витрат електроенергії, навантаженням на водопостачання та впливом цих центрів на місцеві громади.

Автор:
Максим Кольц

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