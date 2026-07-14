Нью-Йорк став першим штатом США, який запровадив мораторій на будівництво центрів обробки даних

Нью-Йорк 14 липня став першим штатом США, який зупинив будівництво великих нових центрів обробки даних, запровадивши річний мораторій Причина рішення — занепокоєння через значне зростання витрат електроенергії, навантаження на водопостачання та вплив на місцеві громади через ці об’єкти.

Як пише Delo.ua, про це інформує Reuters.

Заборона стосується дата-центрів, які споживають 50 мегават або більше енергії. Протягом терміну дії мораторію Департамент охорони навколишнього середовища штату не видаватиме жодних нових дозволів, які не були оформлені раніше.

Губернатор Кеті Хочул наголосила, що розвиток центрів обробки даних створює навантаження на природні ресурси та електромережі, і окремо працює над законодавством щодо скасування податкових пільг для великих дата-центрів.

Натомість влада працюватиме над розробкою загальної заяви про вплив на довкілля для нових центрів та введенням стандартів щодо будівництва й експлуатації подібних об’єктів, щоб знизити негативний вплив. Мораторій діятиме до затвердження таких норм.

Паралельно законодавці Нью-Йорка розглядають законопроект із ширшою забороною на об’єкти, які використовують понад 20 мегават. Однак процес узгодження складний і займе час.

Розширення мережі дата-центрів у США спричинило зростання попиту на електроенергію, що викликає обурення у місцевих громадах. За даними опитування Reuters/Ipsos, лише третина американців підтримує швидке зростання цих об’єктів, а більшість проти будівництва дата-центрів у своїх регіонах.

У штаті Нью-Йорк налічується понад 130 дата-центрів, при цьому в черзі на підключення до мережі — понад 12 гігават споживання, включно з центрами обробки даних. Це суттєво впливає на тарифи: Нью-Йорк має восьму найвищу роздрібну ціну на електроенергію серед штатів США.

Як зазначає агентство, хоча через дорожчу землю та складність постачання енергії інтерес до будівництва дата-центрів у Нью-Йорку менший, ніж у штатах Техас чи Вірджинія, ситуація потребує врегулювання з урахуванням екологічних норм та інтересів громади.

Нагадаємо, у червні компанія Meta Platforms Inc. підписала нові контракти з девелопером дата-центрів Crusoe на закупівлю додаткових обчислювальних потужностей.