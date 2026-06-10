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OpenAI планує орендувати гігантський дата-центр за підтримки Nvidia та SoftBank

OpenAI
OpenAI планує орендувати гігантський дата-центр за підтримки Nvidia та SoftBank / Depositphotos

Американська компанія OpenAI веде переговори про оренду запланованого кампусу дата-центру потужністю 10 гігават на федеральній землі в штаті Огайо. Угода може містити фінансову підтримку з боку технологічного гіганта Nvidia.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Reuters.

За попередніми розрахунками, будівництво такого масштабного об'єкта може коштувати щонайменше 500 мільярдів доларів США, враховуючи поточні ринкові ціни на чипи, робочу силу, електроенергію та інші необхідні ресурси. 

Очікується, що OpenAI повністю контролюватиме обладнання на об'єкті в межах 20-річного договору оренди, а перші виплати розпочнуться після старту роботи комплексу. Запуск першої черги мегапроєкту запланований на 2028 рік.

Деталі будівництва та фінансові гарантії

Цей об'єкт стане одним із найбільших дата-центрів у світі. Його реалізація супроводжується залученням кількох великих гравців ринку:

  • Забудовник: розробкою кампусу займатиметься компанія SB Energy, яка є підрозділом японського конгломерату SoftBank. Будівництво розгорнуть на землях Міністерства енергетики США в південній частині штату Огайо;
  • Роль Nvidia: корпорація має не лише забезпечити дата-центр своїм передовим апаратним забезпеченням, а й виступити фінансовим гарантом для оренди OpenAI та фінансування самого забудовника SB Energy;
  • Зміна стратегії OpenAI: раніше цього року творець ChatGPT призупинив свій інший масштабний проєкт дата-центру під назвою Stargate у Великій Британії через регуляторні перешкоди та занадто високу вартість електроенергії.

Паралельно на ринку ШІ-інфраструктури розгортаються й інші великі угоди. Зокрема, інвестиційні компанії Apollo та Blackstone виділяють 35 мільярдів доларів на розширення потужностей для головного конкурента OpenAI — стартапу Anthropic. Цей проєкт реалізовуватимуть із використанням мікросхем від компанії Broadcom.

Нагадаємо, OpenAI перетворить ChatGPT на "супердодаток" перед виходом на біржу. Компанія планує наймасштабнішу в своїй історії модернізацію ChatGPT, щоб перетворити чат-бот на багатофункціональний додаток із розширеними інструментами для написання коду та автономними ШІ-агентами, що має суттєво наростити доходи компанії напередодні потенційного виходу на фондовий ринок.

Автор:
Максим Кольц