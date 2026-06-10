OpenAI планирует арендовать гигантский дата-центр при поддержке Nvidia и SoftBank

Американская компания OpenAI ведет переговоры по аренде запланированного кампуса дата-центра мощностью 10 гигаватт на федеральной земле в штате Огайо. Соглашение может содержать финансовую поддержку со стороны технологического гиганта Nvidia.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Reuters.

По предварительным расчетам строительство такого масштабного объекта может стоить не менее 500 миллиардов долларов США, учитывая текущие рыночные цены на чипы, рабочую силу, электроэнергию и другие необходимые ресурсы.

Ожидается, что OpenAI будет полностью контролировать оборудование на объекте в пределах 20-летнего договора аренды, а первые выплаты начнутся после старта работы комплекса. Запуск первой очереди мегапроекта намечен на 2028 год.

Детали строительства и финансовые гарантии

Этот объект станет одним из самых больших дата-центров в мире. Его реализация сопровождается привлечением нескольких крупных игроков рынка:

Застройщик: разработкой кампуса будет заниматься компания SB Energy, являющаяся подразделением японского конгломерата SoftBank. Строительство развернут на землях Министерства энергетики США в южной части штата Огайо;

Роль Nvidia: корпорация должна обеспечить не только дата-центр своим передовым аппаратным обеспечением, но и выступить финансовым гарантом для аренды OpenAI и финансирования самого застройщика SB Energy;

Изменение стратегии OpenAI: ранее в этом году создатель ChatGPT приостановил свой другой масштабный проект дата-центра под названием Stargate в Великобритании из-за регуляторных помех и слишком высокой стоимости электроэнергии.

Параллельно на рынке ИИ-инфраструктуры разворачиваются и другие крупные сделки. В частности, инвестиционные компании Apollo и Blackstone выделяют 35 миллиардов долларов на расширение мощностей для главного конкурента OpenAI – стартапа Anthropic. Этот проект будет реализовываться с использованием микросхем от компании Broadcom.

Напомним, OpenAI превратит ChatGPT в "суперприложение" перед выходом на биржу. Компания планирует самую масштабную в своей истории модернизацию ChatGPT, чтобы превратить чат-бот в многофункциональное приложение с расширенными инструментами для написания кода и автономными ИИ-агентами, что должно существенно нарастить доходы компании накануне потенциального выхода на фондовый рынок.