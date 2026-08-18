Київ виконав лише половину запланованих робіт із підготовки до опалювального сезону – Кличко

Станом на середину серпня із запланованого обсягу робіт у рамках підготовки Києва до опалювального сезону виконали лише 50%, а частину великих проєктів місто планує завершити до кінця року.

Як пише Delo.ua, про це заявив мер столиці Віталій Кличко.

За його словами, одним із головних завдань є створення дублюючої системи, яка має забезпечувати містян теплом, електроенергією та водою у разі руйнування великих генеруючих об'єктів.

"Система теплопостачання в Києві – одна з найбільших у Європі, будували її десятиліттями. І за такий короткий проміжок часу докорінно змінити її неможливо", – підкреслив Кличко.

Він додав, що показник у майже 50% є середнім для десятків різних за масштабом і складністю робіт та проєктів. Частина з них виконана на 90% і більше, тоді як реалізація інших потребує більше часу. Основні заходи місто розраховує завершити до початку опалювального сезону. Фундаментальні проєкти, які передбачають зокрема виробництво обладнання, планують закінчити до кінця року.

Кличко також поскаржився на нестачу фахівців, фінансування та часу для реалізації всього запланованого.

Що з опаленням у Києві

Проблеми з теплопостачанням у Києві загострилися після російських атак у січні 2026 року. Тоді без опалення одночасно залишалися тисячі будинків столиці, а пошкодження теплової інфраструктури призвели до тривалих перебоїв у низці районів. Місто було змушене працювати в екстреному режимі та залучати резервні джерела тепла.

Наразі Київ готується до нового опалювального сезону з урахуванням воєнних ризиків. Одним із напрямів є посилення стійкості системи та створення резервних джерел тепла, зокрема мобільних котелень.

Нагадаємо, у червні Київ подав оновлений План стійкості до опалювального сезону.

Також на ремонт внутрішнього електрообладнання в житлових будинках місто виділило 800 млн грн.