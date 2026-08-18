Киев выполнил только половину запланированных работ по подготовке к отопительному сезону – Кличко

По состоянию на середину августа из планируемого объема работ в рамках подготовки Киева к отопительному сезону выполнили лишь 50%, а часть крупных проектов город планирует завершить до конца года.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, одна из главных задач - создание дублирующей системы, которая должна обеспечивать горожан теплом, электроэнергией и водой в случае разрушения крупных генерирующих объектов.

"Система теплоснабжения в Киеве – одна из самых больших в Европе, строили ее десятилетиями. И за такой короткий промежуток времени коренным образом изменить ее невозможно", – подчеркнул Кличко.

Он добавил, что показатель почти 50% является средним для десятков различных по масштабу и сложности работ и проектов. Часть из них выполнена на 90% и более, в то время как реализация других требует больше времени. Основные мероприятия город рассчитывает завершить к началу отопительного сезона. Фундаментальные проекты, которые предусматривают производство оборудования, планируют закончить до конца года.

Кличко также пожаловался на нехватку специалистов, финансирование и время для реализации всего запланированного.

Что с отоплением в Киеве

Проблемы с теплоснабжением в Киеве накалились после российских атак в январе 2026 года. Тогда без отопления одновременно оставались тысячи домов столицы, а повреждения тепловой инфраструктуры привели к продолжительным перебоям в ряде районов. Город вынужден был работать в экстренном режиме и привлекать резервные источники тепла.

Киев готовится к новому отопительному сезону с учетом военных рисков. Одним из направлений является усиление устойчивости системы и создание резервных источников тепла, в частности, мобильных котельных.

Напомним, в июне Киев представил обновленный План устойчивости к отопительному сезону.

Также на ремонт внутреннего электрооборудования в жилых домах город выделил 800 млн грн .