Ціна нафти на 18 серпня – ціна на нафту Brent, WTI, Urals

Ціни на нафту у вівторок, 18 серпня, продовжують зростати, оскільки перспективи укладення угоди про припинення війни на Близькому Сході погіршилися, що своєю чергою посилило занепокоєння щодо постачання енергоносіїв.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінфін.

Ціна на нафту сьогодні (Brent, WTI і Urals) — курс на 18 серпня

Тип нафти Ціна Зміна (%) Brent $91,49 + 0,7% WTI $85,25 + 1% Urals $84,08 - 0,92%

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 62 центи, або на 0,7%, до 91,49 долара США за барель. Напередодні ціна досягла найвищого рівня з 30 липня.

Ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate зросли на 75 центів до 85,25 долара США за барель. Раніше вони піднімалися до $85,37, що стало найвищим показником із 31 липня.

Причини зміни ціни

Як повідомляє Reuters, прогрес у мирних переговорах і відновленні проходження нафтових танкерів через Ормузьку протоку наразі є маловірогідним, що створює ризики для продовження конфлікту.

У понеділок в Ірані заявили, що країна перейде до «повністю наступальної військової позиції», оскільки зусилля щодо остаточного припинення війни зайшли в глухий кут.

Зі свого боку, Сполучені Штати виключають продовження угоди про припинення вогню з Тегераном.

«Ціна на нафту зросла на початку тижня, оскільки відносини між США та Іраном виглядають дедалі хиткішими. Угода про відновлення (судноплавства – ред.) Ормузькою протокою, здається, все ще не на горизонті, а кількість судноплавних перевезень залишається незначною», – сказав Тім Вотерер, головний ринковий аналітик компанії KCM.

За словами керівника відділу енергетичних досліджень DBS Bank Сувро Саркара, відсутність будь-якої угоди вплине на очікування щодо цін на нафту в подальшому - у четвертому кварталі та навіть у 2027 році.

Нагадаємо, світові ціни на нафту стрімко йдуть угору через загрозу блокади Ірану, проте український ринок пального дивує протилежним трендом. Гуртові ціни на бензин і дизель продовжують падати, а трейдери завезли в країну значні обсяги ресурсу. Delo.ua розібралось, що зараз відбувається на стелах вітчизняних АЗС і чи варто водіям очікувати суттєвого здешевлення пального найближчими днями.