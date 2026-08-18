Цена нефти на 18 августа – цена на нефть Brent, WTI, Urals

Цены на нефть во вторник, 18 августа, продолжают расти, поскольку перспективы заключения соглашения о прекращении войны на Ближнем Востоке ухудшились, что в свою очередь усилило беспокойство по поставкам энергоносителей.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минфин.

Цена на нефть сегодня (Brent, WTI и Urals) - курс на 18 августа

Тип нефти Цена Изменение (%) Brent $91,49 + 0,7% WTI $85,25 + 1% Urals $84,08 – 0,92%

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 62 цента, или на 0,7%, до 91,49 доллара США за баррель. Накануне цена достигла самого высокого уровня с 30 июля.

Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate выросли на 75 центов до 85,25 доллара США за баррель. Ранее они поднимались до $85,37, что стало самым высоким показателем с 31 июля.

Причины изменения цены

Как сообщает Reuters, прогресс в мирных переговорах и возобновлении прохождения нефтяных танкеров через Ормузский пролив пока маловероятен, что создает риски для продолжения конфликта.

В понедельник в Иране заявили, что страна перейдет к «полностью наступательной военной позиции», поскольку усилия по окончательному прекращению войны зашли в тупик.

Со своей стороны Соединенные Штаты исключают продолжение соглашения о прекращении огня с Тегераном.

«Цена на нефть выросла в начале недели, поскольку отношения между США и Ираном выглядят все более шаткими. Соглашение о восстановлении (судоходства – ред.) Ормузским проливом, кажется, все еще не на горизонте, а количество судоходных перевозок остается незначительным», – сказал Тим Уотерер, главный рыночный аналитик компании KCM.

По словам руководителя отдела энергетических исследований DBS Bank Сувро Саркара, отсутствие какого-либо соглашения повлияет на ожидания относительно цен на нефть в дальнейшем - в четвертом квартале и даже в 2027 году.

Напомним, мировые цены на нефть стремительно идут вверх из-за угрозы блокады Ирана, однако украинский рынок горючего удивляет противоположным трендом. Оптовые цены на бензин и дизель продолжают падать, а трейдеры ввезли в страну значительные объемы ресурса. Delo.ua разобралось, что сейчас происходит на стелах отечественных АЗС и стоит ли водителям ожидать существенного удешевления топлива в ближайшие дни.