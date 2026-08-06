Крупнейший в мире китайский нефтеперерабатывающий завод увеличил закупки российской нефти

Крупнейший в мире китайский нефтеперерабатывающий завод Sinopec увеличил закупки российской нефти с Дальнего Востока. Это решение связано с сокращением поставок с Ближнего Востока из-за войны с Ираном.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Российское сырье дешевле марок из Бразилии и Западной Африки, что позволяет Китаю удерживать стабильную пропускную способность заводов и сохранять высокую экспортную маржу.

Объемы и динамика поставок

С июля по сентябрь компания приобрела от 30 до 40 партий российской смеси Восточной Сибири и Тихого океана (ESPO). Общий объем составляет от 241 000 до 320 000 баррелей в день. Это составляет 5%-6% от общей перерабатывающей мощности завода в 5,2 миллиона баррелей в день.

В июле Sinopec получила около 7,4 миллиона баррелей ESPO через порт Ричжао. На август и сентябрь закуплено не менее 10 грузов. Перевозка осуществляется судами Aframax вместимостью 740 000 баррелей.

"Вместо широкомасштабного роста импорта, спрос смещается в сторону баррелей с большей гарантией доставки и более низкими затратами на перевозку – в первую очередь на наземные запасы и краткосрочные грузы из России на Дальний Восток", – пояснила ведущий аналитик Vortexa Analytics Эмма Ли.

Сокращение импорта с Ближнего Востока

До войны с Ираном Sinopec покупала почти половину нефти на Ближнем Востоке. В июне и июле компания отказалась от саудовского сырья, а на август заказала всего 2 миллиона баррелей. Для сравнения, в марте и апреле закупки составляли по 20 миллионов баррелей, а среднемесячный показатель в прошлом году составлял 11 миллионов баррелей.

Расчеты по поставкам из России происходят в китайских юанях через посредников, без привлечения санкционных организаций. Цена нефти ESPO с сентябрьской загрузкой имеет скидку от $1 до $2 за баррель до марки Brent, что ориентировочно на $10 дешевле ближневосточной Оманской и бразильской Tupi.

Напомним, импорт российской нефти в Индию в июне 2026 г. вырос до рекордного уровня. Индийские нефтеперерабатывающие заводы массово скупают сырье из РФ, чтобы компенсировать дефицит и закрыть риски, связанные с блокированием Ормузского пролива.