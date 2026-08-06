Радары, самолеты Gripen и производство дронов: Украина рассчитывает на поддержку Великобритании

Украина рассчитывает на длительную оборонную поддержку Великобритании. Главный фокус сотрудничества сосредоточен на защите неба от ракет, снабжении истребителей Gripen с ракетами Meteor и расширении производства отечественных беспилотников.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Об этом шла речь во время встречи временно исполняющего обязанности министра обороны Украины Евгения Хмары с министром обороны Великобритании Весом Стритингом.

Украинская сторона проинформировала партнеров о ситуации на поле боя, актуальных угрозах и текущих оборонных потребностях.

Защита неба

По данным ведомства, Великобритания гарантирует долгосрочную поддержку Украины — по меньшей мере 3 миллиарда фунтов стерлингов в год. Украина рассчитывает на продление этой помощи.

"Прежде всего, это защита украинского неба. Нам нужны средства для противодействия баллистическим и крылатым ракетам, скорее поставка радаров и развитие радарного поля. От темпов этих решений напрямую зависит способность Украины защищать города, критическую инфраструктуру и жизнь людей", - отметил временно исполняющий обязанности министра обороны Евгений Хмара.

Отдельно стороны обсудили усиление авиационных возможностей Украины.

Поставка Gripen

Речь шла о поддержке проекта поставки самолетов Gripen с ракетами Meteor . Это важно для противодействия российским носителям управляемых авиабомб.

Среди ключевых направлений – противодействие российским ударным беспилотникам. У Украины и Великобритании уже есть договоренность о поставках сотен ракет против беспилотников в этом году.

Финансирование производства дронов

Еще один фокус встречи – украинские беспилотники. Украина рассчитывает на продление и увеличение финансирования производства украинских дронов за счет доходов от замороженных российских активов. Это позволит быстрее масштабировать способности, доказавшие эффективность на поле боя.

"Украина имеет уникальный опыт современной войны, а Великобритания - один из ключевых партнеров в усилении наших оборонных способностей", - отметил Хмара.

Ранее сообщалось, что Великобритания передаст Украине технологию радиоэлектронной борьбы Stone Cloak, которая помогает защитить беспилотников от обнаружения и поражения российскими системами ПВО.