Британия передает Украине технологию РЭБ, защищающую дроны от российской ПВО

Великобритания передаст Украине технологию радиоэлектронной борьбы Stone Cloak, которая помогает защитить беспилотников от обнаружения и поражения российскими системами ПВО. Кроме того, Лондон предоставит права на производство этой системы, что позволит украинским предприятиям масштабировать ее выпуск.

Как пишет Delo.ua, об этом премьер-министр Великобритании Энди Бернем объявил во время встречи с президентом Владимиром Зеленским на военно-морской базе в Портсмуте.

Великобритания усилит украинские дроны

Бернем заявил, что новые технологии радиоэлектронного подавления помогут украинским беспилотникам более эффективно выполнять боевые задачи, избегать обнаружения российскими системами ПВО и сохранять жизнь военнослужащих.

Речь идет о британской системе радиоэлектронной борьбы Stone Cloak . Компактное устройство размером примерно с планшет устанавливают на дроны, чтобы усложнить их обнаружение, сопровождение и поражение российскими средствами противовоздушной обороны.

Помимо самих систем, Великобритания передаст Украине права интеллектуальной собственности на технологию Stone Cloak. Это позволит украинским предприятиям наладить собственное серийное производство таких комплексов. До этого британская сторона уже поставила украинским Силам обороны тысячи устройств Stone Cloak, прошедших проверку в условиях реальных боевых действий.

Бернем также заверил, что смена правительства в Великобритании не отразится на поддержке Украины. По его словам, Лондон и дальше будет выполнять взятые на себя обязательства и продолжит оказывать помощь Киеву.

Напомним, ранее сообщалось, что Киев и Лондон могут расширить оборонное сотрудничество благодаря обмену технологиями производства ракет и беспилотников. Великобритания заинтересована в украинских морских дронах, а Украина готова делиться боевым опытом и собственными разработками.