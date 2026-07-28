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Британія передає Україні технологію РЕБ, що захищає дрони від російської ППО

Британія
Британія посилить українські дрони

Велика Британія передасть Україні технологію радіоелектронної боротьби Stone Cloak, яка допомагає захистити безпілотники від виявлення та ураження російськими системами ППО. Крім того, Лондон надасть права на виробництво цієї системи, що дозволить українським підприємствам масштабувати її випуск.

Як пише Delo.ua,  про це прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем оголосив під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським на військово-морській базі в Портсмуті.

Британія посилить українські дрони

Бернем заявив, що нові технології радіоелектронного придушення допоможуть українським безпілотникам ефективніше виконувати бойові завдання, уникати виявлення російськими системами ППО та зберігати життя військовослужбовців.

Йдеться про британську систему радіоелектронної боротьби Stone Cloak. Компактний пристрій, розміром приблизно з планшет, встановлюють на дрони, щоб ускладнити їхнє виявлення, супровід і ураження російськими засобами протиповітряної оборони.

Окрім самих систем, Велика Британія передасть Україні права інтелектуальної власності на технологію Stone Cloak. Це дасть змогу українським підприємствам налагодити власне серійне виробництво таких комплексів. До цього британська сторона вже поставила українським Силам оборони тисячі пристроїв Stone Cloak, які пройшли перевірку в умовах реальних бойових дій.

Бернем також запевнив, що зміна уряду у Великій Британії не позначиться на підтримці України. За його словами, Лондон і надалі виконуватиме взяті на себе зобов'язання та продовжить надавати допомогу Києву.

Нгадаємо, раніше повідомлялось, що Київ і Лондон можуть розширити оборонну співпрацю завдяки обміну технологіями виробництва ракет і безпілотників. Велика Британія зацікавлена в українських морських дронах, а Україна готова ділитися бойовим досвідом і власними розробками.

Автор:
Ольга Опенько