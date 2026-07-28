Російський дрон атакував порт на Миколаївщині: пошкоджено цивільне судно

Російські війська ввечері 27 липня атакували портову інфраструктуру Миколаївського району ударним безпілотником типу Shahed. Внаслідок удару було пошкоджено цивільне судно, водночас, за попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомлення очільника Миколаївської ОВА Георгія Решетілова.

За його словами, ворожий удар був спрямований по одному з об'єктів портової інфраструктури. Унаслідок влучання пошкоджено цивільне судно, яке перебувало в порту.

Попередньо, обійшлося без жертв і постраждалих. Наразі фахівці уточнюють масштаби завданих збитків та ліквідовують наслідки російської атаки.

Нагадаємо, у ніч на 27 липня Росія атакувала цивільні торговельні судна у портах Миколаївської області. Під удар потрапили кораблі, які залишаються заблокованими від початку повномасштабного вторгнення у 2022 році та не здійснюють комерційних рейсів. Унаслідок атаки одна людина загинула, також є поранені.

Додамо, нещодавно під час виходу з порту Одещини було двічі атаковане цивільне судно під прапором Палау, яке перевозило майже 2,8 тисячі тонн кукурудзи.