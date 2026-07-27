Tesla поновила позов у Лондоні щодо 5G-патентів для електрокарів

Компанія Tesla виграла у Лондоні суд про поновлення позову проти InterDigital та платформи Avanci, які вимагали ліцензування 5G-паเทнтів перед запуском її авто у Британії.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Reuters.

Історія конфлікту розпочалася у 2023 році, коли Tesla звернулася до Високого суду Лондона. Автовиробник прагнув, щоб суд визначив справедливі, розумні та недискримінаційні умови (FRAND) для використання патентів, якими володіє InterDigital та які ліцензуються через платформу Avanci.

Спочатку відповідачі переконали суд відхилити вимогу Tesla щодо встановлення таких умов, хоча розгляд позову про анулювання трьох патентів InterDigital тривав далі.

Після невдалої спроби оскаржити це рішення в Апеляційному суді, Tesla подала апеляцію до Верховного суду Сполученого Королівства.

Спеціалізовану позицію автовиробника підтримала низка впливових організацій, серед яких лобістська група технологічного сектору CCIA та Асоціація кіномистецтва.

У результаті Верховний суд ухвалив рішення на користь Tesla. Вища судова інстанція зазначила, що власники патентів не можуть звільнятися від обов'язку ліцензувати свої розробки на умовах FRAND лише через приєднання до патентних пулів або спеціальних платформ.

Наразі очікується, що справу буде офіційно повернуто до суду нижчої інстанції для подальшого розгляду по суті. Це рішення створює вагомий прецедент для всього ринку розумного транспорту та технологій зв'язку.

Раніше повідомлялося, що Tesla відновлює позиції в Європі на тлі стрімкого зростання травневих продажів. Кількість нових реєстрацій автомобілів американського виробника суттєво збільшилася на кількох європейських майданчиках, що заклало основу для нинішнього червневого успіху.