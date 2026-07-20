375 000 електромобілів щорічно: Tesla розширює виробництво в Німеччині

Американська компанія Tesla Inc. нарощує обсяги виробництва на своєму заводі в Грюнгайд, Німеччина та планує вихід на нові ринки. Автовиробник очікує на суттєве зміцнення попиту на європейському просторі до кінця року.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал Bloomberg.

У звіті підрозділу Tesla Manufacturing Brandenburg SE зазначено, що на 2026 фінансовий рік прогнозується значно більший обсяг виробництва порівняно з попереднім періодом. Відповідно, керівництво компанії розраховує на помітне зростання рівня завантаження наявних потужностей підприємства.

Драйвери зростання та плани розширення заводу

Головним чинником розвитку єдиного європейського заводу Tesla, розташованого у федеральній землі Бранденбург, залишається високий попит на кросовер Model Y. Наразі підприємство забезпечує електромобілями цієї моделі понад 30 ринків.

Для задоволення попиту компанія планує збільшити обсяги виробництва в Грюнгайде до 7 500 автомобілів на тиждень, що дозволить випускати близько 375 000 машин щорічно.

Також заплановано масштабне розширення ліній із випуску акумуляторних батарей. Реалізація цих планів дозволить створити на підприємстві 3 500 додаткових робочих місць.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що продажі Tesla в Європі зростають перед квартальним звітом. Кількість нових реєстрацій електромобілів бренду у червні суттєво збільшилася в багатьох країнах регіону, що зміцнило позиції виробника.