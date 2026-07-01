Продажі Tesla в Європі зростають перед квартальним звітом

Американська компанія Tesla демонструє стабільне відновлення продажів на європейському ринку. Кількість нових реєстрацій електромобілів цього бренду у червні суттєво збільшилася в багатьох країнах регіону, що зміцнило позиції виробника напередодні публікації офіційного квартального звіту.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Reuters.

За даними профільних європейських організацій, кількість реєстрацій Tesla, що є прямим показником рівня продажів, у червні підскочила на 39% у Данії, на 56% у Швеції та на 5,6% в Іспанії. У Франції кількість зареєстрованих нових електрокарів бренду збільшилася більш ніж удвічі.

Що впливає на попит та де зафіксовано спад

Цей стрибок активності відбувся після складного періоду для Tesla в Європі, коли компанія втрачала частку ринку через конкуренцію з боку китайських брендів, обмежену модельну лінійку та бойкот частини споживачів через політичні заяви гендиректора Ілона Маска.

Поточні зміни на європейському ринку зумовлені такими чинниками:

Драйвери зростання: Франція стала головним опорним пунктом для компанії завдяки державній програмі субсидування електромобілів та прискореному переведенню корпоративних автопарків на екологічний транспорт. Крім того, бренд поступово відновлюється після торішніх репутаційних скандалів.

Спад у Норвегії: винятком із загального тренду стала Норвегія, де кількість нових реєстрацій Tesla впала на 43% порівняно з минулим роком. Аналітики пояснюють це тим, що раніше країна пропонувала дуже щедрі пільги, якими покупці скористалися заздалегідь — до запланованого на 2026 рік скорочення податкових преференцій. Це спровокувало тимчасове охолодження ринку.

Очікування аналітиків: червневі дані закладають підґрунтя для квартального звіту Tesla. Фахівці прогнозують загальне зростання поставок компанії у другому кварталі на 5%, причому основна частина цього приросту очікується саме за рахунок європейських країн, де високі ціни на традиційне пальне стимулюють водіїв переходити на електрокари.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Tesla відновлює позиції в Європі на тлі стрімкого зростання травневих продажів. Кількість нових реєстрацій автомобілів американського виробника суттєво збільшилася на кількох європейських майданчиках, що заклало основу для нинішнього червневого успіху.