Шведський вчений пояснив механізми формування нікотинової залежності

Формування нікотинової залежності визначається сукупністю фізіологічних та поведінкових чинників, включаючи швидкість надходження нікотину до організму та звички, пов'язані з його вживанням. У наукових дискусіях у цьому контексті розглядаються різні нікотиновмісні продукти, зокрема сигарети, нікотинові пластирі, жувальні гумки та паучі.

Як пише Delo.ua, про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів шведський вчений, засновник Товариства досліджень нікотину та тютюну, професор Карл Фагерстрем. Він є автором тесту оцінки нікотинової залежності, який широко використовується у медичній практиці під час підбору програм відмови від куріння.

За словами Фагерстрема, на формування залежності впливає не лише дія нікотину як речовини, а й спосіб його надходження до організму, а також поведінкові звички, які супроводжують його вживання.

"Сигарети викликають найсильніше звикання.... Річ у тім, що залежність формується на рівні нервових зв’язків та кількості ритуалів. Чим більше дій (дістати, прикурити, затягнутися, поговорити) – тим сильніша прив'язка", – пояснює він.

Вчений також наголосив, що одним із важливих факторів є швидкість потрапляння нікотину до мозку.

"Сила залежності – це завжди комбінація швидкості засвоєння речовини, її дози та кількості поведінкових ритуалів навколо неї", – додав він.

За словами науковця, окремі дослідження також вивчають взаємозв'язок між курінням та певними нейроповедінковими особливостями людини. Зокрема, люди із синдромом дефіциту уваги та гіперактивності (СДУГ), за даними окремих досліджень, можуть частіше і більше палити. Водночас результати таких спостережень залишаються предметом подальшого наукового вивчення.

Фагерстрем також звернув увагу на те, що прагнення зменшити стрес за допомогою куріння особливо проявляється в умовах війни.