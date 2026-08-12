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Україна отримала понад 2,7 млрд грн від продажу санкційних активів

аукціон, документи, молоток
Україна отримала понад 2,7 млрд грн від продажу санкційних активів / Freepik

Фонд державного майна станом на серпень 2026 року отримав понад 2,7 млрд грн від продажу активів, стягнутих у підсанкційних осіб. Усі ці кошти спрямували до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства юстиції України.

За даними Мін’юсту, за час дії механізму стягнення санкційних активів відомство подало до Вищого антикорупційного суду 83 позови. У 79 справах уже ухвалено рішення, ще чотири перебувають на розгляді в першій інстанції.

Рішеннями ВАКС та Апеляційної палати ВАКС, які набрали законної сили, активи стягнули в дохід держави у 96 підсанкційних осіб.

Серед уже стягнутого майна — корпоративні права у 135 товариствах, 345 об’єктів нерухомості, 356 транспортних засобів, сім літаків і чотири морські судна. Крім того, держава отримала права вимоги на понад 2,5 млрд грн, понад 732 млн грн грошових коштів, $17,4 млн та 869 тис. євро.

До найбільших стягнутих активів Мін’юст відносить резиденцію "Межигір’я", ТРЦ Ocean Plaza, "Миколаївський глиноземний завод", "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат", "Аерок", "Вінницяпобутхім", "Мотордеталь-Конотоп", "Татнєфть-АЗС-Україна", частки у "Кіровоградському рудоуправлінні" та "Крюківському вагонобудівному заводі", а також два пасажирські літаки Ан-148-100Е.

Після набрання судовим рішенням законної сили власником стягнутого активу стає держава в особі Фонду держмайна. ФДМУ готує таке майно до продажу через відкриті аукціони в системі "Прозорро.Продажі".

Із понад 2,7 млрд грн надходжень від реалізації санкційних активів майже 90 млн грн було отримано у 2026 році.

Нагадаємо, одним із найбільших уже реалізованих санкційних активів став завод "Аерок". У січні 2025 року держава отримала від його продажу 1,89 млрд грн, які надійшли до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Ще 608,1 млн грн держава отримала від приватизації "Вінницяпобутхіму", який раніше належав російській "Невській косметиці". Кошти від продажу також спрямували до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Автор:
Тетяна Гойденко

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