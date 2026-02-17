Готель у Буковелі та Ocean Plaza: в уряді назвали санкційні об'єкти, які першими виставлять на продаж

Уряд України готує до приватизації першу чергу санкційних активів, серед яких ТРЦ Ocean Plaza та Миколаївський глиноземний завод та готель у Буковелі AmstelSki.

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Продаж санкційних об’єктів

За її словами, під час зустрічі з очільником Фонду державного майна Дмитром Наталухою було обговорено графік реалізації 26 санкційних об’єктів, раніше вилучених у власників, пов’язаних з агресором.

"Уряд надає повне сприяння, щоб перші санкційні активи були якнайшвидше виставлені на торги", - наголосила Свириденко.

Згідно із затвердженим планом, першочерговими лотами стануть:

Торговий центр "Ocean Plaza" (Київ);

Миколаївський глиноземний завод;

Готель у Буковелі AmstelSki;

Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат.

"Сплячі" ліцензії на надра

Крім того, тимчасовий очільник Державної служби геології та надр Леонід Музикус доповів про перевірки "сплячих" спецдозволів на стратегічні корисні копалини та нафтогазоносні надра. Уряд очікує на перші результати.

"Якщо родовище до початку повномасштабного вторгнення простоювало — ліцензії будуть анульовані. Активи не повинні простоювати, а мають працювати на економіку", - зазначила очільниця уряду.

Свириденко доручила завершити аудит і вийти на системні рішення у сфері надрокористування вже у березні цього року.

Раніше голова ФДМУ анонсував приватизацію ОПЗ, Ocean Plaza, Демурінського ГЗК та Миколаївського глиноземного заводу протягом найближчих пів року. Стосовно Ocean Plaza, Наталуха висловив припущення, що на аукціоні будуть змагатися переважно внутрішні інвестори, які мають частку в ТРЦ.